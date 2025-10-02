Milano 13:24
43.240 +0,37%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:24
9.449 +0,03%
Francoforte 13:24
24.440 +1,35%

Londra: balza in avanti Tesco

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Tesco
Punta con decisione al rialzo la performance della società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, con una variazione percentuale del 3,75%.
Condividi
```