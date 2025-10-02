Milano 11:18
Londra: positiva la giornata per Tesco

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, che avanza bene del 2,21%.

Lo scenario su base settimanale di Tesco rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,319 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,429. Il peggioramento di Tesco è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,245.

