Londra: rosso per SSE

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il distributore inglese di elettricità e gas
, con una flessione del 2,07%.
L'andamento di SSE
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di SSE
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,45 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 17,01. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)