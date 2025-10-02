Milano 11:18
43.234 +0,36%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 11:18
9.450 +0,04%
Francoforte 11:18
24.450 +1,39%

Londra: rosso per SSE

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il distributore inglese di elettricità e gas, con una flessione del 2,07%.

L'andamento di SSE nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di SSE è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,45 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 17,01. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
