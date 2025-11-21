Milano 20-nov
42.918 0,00%
Nasdaq 20-nov
24.054 -2,38%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 20-nov
9.528 0,00%
Francoforte 20-nov
23.279 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -2,27%

SSE a 3.857,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -2,27%
Indice SSE -2,27% a quota 3.857,24 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```