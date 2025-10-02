Milano 17:35
43.078 0,00%
Nasdaq 20:51
24.889 +0,36%
Dow Jones 20:51
46.567 +0,27%
Londra 17:35
9.428 -0,20%
Francoforte 17:35
24.423 +1,28%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,03 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,03 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,03 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```