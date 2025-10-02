Milano 17:35
43.078 0,00%
Nasdaq 19:06
24.857 +0,23%
Dow Jones 19:06
46.414 -0,06%
Londra 17:35
9.428 -0,20%
Francoforte 17:35
24.423 +1,28%

New York: netto calo registrato da Edison International

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da Edison International
Ribasso per il distributore di elettricità, che passa di mano in perdita del 3,86%.
Condividi
```