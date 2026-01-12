Milano 17:35
Si muove in ribasso Baxter International a New York

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di dispositivi medici e farmaci, che tratta in perdita del 4,25% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Baxter International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Baxter International rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Baxter International classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 20,87 USD e primo supporto individuato a 19,64. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 22,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
