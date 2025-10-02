Milano 17:17
43.045 -0,08%
Nasdaq 17:17
24.820 +0,08%
Dow Jones 17:17
46.287 -0,33%
Londra 17:17
9.424 -0,24%
Francoforte 17:17
24.418 +1,26%

New York: risultato positivo per 3M

Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per 3M
(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso industriale, che avanza bene dell'1,91%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di 3M evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante della manifattura rispetto all'indice.


Lo status tecnico di 3M è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 160,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 157,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 163,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```