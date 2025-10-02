New York: risultato positivo per 3M

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso industriale
, che avanza bene dell'1,91%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di 3M
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante della manifattura
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di 3M
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 160,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 157,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 163,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)