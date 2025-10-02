Milano 17:18
43.042 -0,09%
Nasdaq 17:18
24.821 +0,08%
Dow Jones 17:18
46.293 -0,32%
Londra 17:18
9.426 -0,21%
Francoforte 17:18
24.420 +1,27%

New York: scambi in positivo per Caterpillar

(Teleborsa) - Bene il gigante delle macchine movimento terra, con un rialzo del 2,29%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Caterpillar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,69%, rispetto a +0,67% dell'indice americano).


Tecnicamente, Caterpillar è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 496,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 487,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 505,4.

