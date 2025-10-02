Milano 17:18
New York: senza freni MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda di analisi e business intelligence, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,17%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MicroStrategy Incorporated più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di MicroStrategy Incorporated è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 354,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 348,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 360,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
