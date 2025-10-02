New York: senza freni MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda di analisi e business intelligence
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,17%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MicroStrategy Incorporated
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di MicroStrategy Incorporated
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 354,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 348,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 360,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)