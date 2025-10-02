New York: vendite diffuse su Edison International

distributore di elettricità

S&P-500

Edison International

indice del basket statunitense

(Teleborsa) - In forte ribasso il, che mostra un -3,86%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 55,44 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 53,13. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 57,75.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)