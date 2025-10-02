New York: vendite diffuse su Edison International

(Teleborsa) - In forte ribasso il distributore di elettricità
, che mostra un -3,86%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Edison International
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di Edison International
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 55,44 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 53,13. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 57,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)