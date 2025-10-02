Milano
11:20
43.234
+0,36%
Nasdaq
1-ott
24.801
0,00%
Dow Jones
1-ott
46.441
+0,09%
Londra
11:20
9.451
+0,05%
Francoforte
11:20
24.458
+1,43%
Giovedì 2 Ottobre 2025, ore 11.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: andamento sostenuto per Thales
Parigi: andamento sostenuto per Thales
Migliori e peggiori
,
In breve
02 ottobre 2025 - 09.50
Punta con decisione al rialzo la performance dell'
azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, con una variazione percentuale del 2,50%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: andamento rialzista per Thales
Parigi: nuovo spunto rialzista per Thales
Parigi: andamento sostenuto per Thales
Parigi: risultato positivo per Thales
Titoli e Indici
Thales
+4,13%
Altre notizie
Parigi: calo per Thales
Parigi: andamento sostenuto per Renault
Parigi: brillante l'andamento di Thales
Parigi: andamento sostenuto per Publicis Groupe
Parigi: andamento sostenuto per Renault
Parigi: rosso per Thales
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto