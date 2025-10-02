Milano 11:20
43.234 +0,36%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 11:20
9.451 +0,05%
Francoforte 11:20
24.458 +1,43%

Parigi: andamento sostenuto per Thales

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Thales
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, con una variazione percentuale del 2,50%.
Condividi
```