Milano 13:26
43.243 +0,38%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:26
9.449 +0,03%
Francoforte 13:26
24.443 +1,37%

Piazza Affari: al centro degli acquisti Fincantieri

Rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,42%.
