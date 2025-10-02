Milano 15:20
43.193 +0,26%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 15:20
9.444 -0,03%
Francoforte 15:20
24.477 +1,51%

Piazza Affari: allunga il passo il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

Giornata brillante per il comparto beni industriali a Milano, che avanza a 78.867,91 punti.
