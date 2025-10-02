Piazza Affari: brillante l'andamento di Banca Popolare di Sondrio

istituto di credito lombardo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l', in guadagno del 2,12% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,57. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,08.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)