Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di Banca Popolare di Sondrio
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'istituto di credito lombardo, in guadagno del 2,12% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Popolare di Sondrio rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Banca Popolare di Sondrio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,57. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
