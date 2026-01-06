Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'istituto di credito lombardo
, in guadagno dell'1,86% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Popolare di Sondrio
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Banca Popolare di Sondrio
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,01 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,56. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)