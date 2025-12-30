Milano 12:47
44.883 +1,01%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:48
9.911 +0,45%
Francoforte 12:48
24.468 +0,48%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca Popolare di Sondrio

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'istituto di credito lombardo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Popolare di Sondrio rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 16,77 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 16,46. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 16,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
