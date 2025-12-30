Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca Popolare di Sondrio

istituto di credito lombardo

FTSE MIB

Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l', protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 16,77 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 16,46. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 16,26.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)