Milano
17:19
43.047
-0,08%
Nasdaq
17:19
24.821
+0,08%
Dow Jones
17:19
46.294
-0,32%
Londra
17:19
9.426
-0,22%
Francoforte
17:19
24.423
+1,28%
Giovedì 2 Ottobre 2025, ore 17.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: lieve rialzo per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: lieve rialzo per l'indice del settore alimentare italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
02 ottobre 2025 - 17.00
Lieve aumento per il
comparto alimentare a Piazza Affari
, che si porta a 70.819,46 punti.
Condividi
Leggi anche
Debole la seduta a Piazza Affari per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: scambi al rialzo per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: positiva la giornata per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: scambi in positivo per l'indice del settore alimentare italiano
Argomenti trattati
Piazza Affari
(379)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Food, Beverage And Tobacco
+0,62%
Altre notizie
Piazza Affari: in calo l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: seduta difficile per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: movimento negativo per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: flessione controllata per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: retrocede di poco l'indice del settore alimentare italiano
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto