Milano 17:19
43.047 -0,08%
Nasdaq 17:19
24.821 +0,08%
Dow Jones 17:19
46.294 -0,32%
Londra 17:19
9.426 -0,22%
Francoforte 17:19
24.423 +1,28%

Piazza Affari: lieve rialzo per l'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: lieve rialzo per l'indice del settore alimentare italiano
Lieve aumento per il comparto alimentare a Piazza Affari, che si porta a 70.819,46 punti.
Condividi
```