Piazza Affari: scambi al rialzo per Ferragamo

(Teleborsa) - Seduta positiva per la maison del lusso
, che avanza bene del 2,72%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salvatore Ferragamo
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico della casa di moda italiana
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,533 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,408. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,658.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)