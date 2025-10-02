Milano 13:27
Piazza Affari: scambi al rialzo per Ferragamo

(Teleborsa) - Seduta positiva per la maison del lusso, che avanza bene del 2,72%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salvatore Ferragamo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico della casa di moda italiana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,533 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,408. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,658.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
