Piazza Affari: in calo Ferragamo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la maison del lusso, che sta segnando un calo del 3,60%.

La tendenza ad una settimana di Salvatore Ferragamo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico della casa di moda italiana mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,207 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7,632. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,058.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
