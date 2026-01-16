Piazza Affari: in calo Ferragamo

(Teleborsa) - Rosso per la maison del lusso
, che sta segnando un calo del 3,60%.
La tendenza ad una settimana di Salvatore Ferragamo
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della casa di moda italiana
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,207 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7,632. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,058.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)