Piazza Affari: scambi in positivo per GVS

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,13%.
La tendenza ad una settimana di GVS
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'andamento di breve periodo di GVS
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 4,897 Euro e supporto a 4,657. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 5,137.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)