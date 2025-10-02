Piazza Affari: scambi in positivo per GVS

produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici

GVS

FTSE Italia Mid Cap

GVS

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,13%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.L'andamento di breve periodo dimostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 4,897 Euro e supporto a 4,657. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 5,137.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)