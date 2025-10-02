Milano 11:22
43.225 +0,34%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 11:22
9.453 +0,07%
Francoforte 11:22
24.456 +1,42%

Piazza Affari: scambi in positivo per GVS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per GVS
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,13%.

La tendenza ad una settimana di GVS è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'andamento di breve periodo di GVS mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 4,897 Euro e supporto a 4,657. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 5,137.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```