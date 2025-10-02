Milano 11:22
43.225 +0,34%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 11:22
9.453 +0,07%
Francoforte 11:22
24.456 +1,42%

Piazza Affari: Stellantis sale verso 8,797 Euro
Rialzo per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,23%.
