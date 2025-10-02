Sciopero, Meloni: "Mi aspettavo decisione diversa dai sindacati"

(Teleborsa) - "Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante come Gaza non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme". È quanto ha detto laa margine del"Continuo a ritenere – ha aggiunto – che tutto questo non porti alcun beneficio al popol della Palestina, in compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano"."Mi dispiace che di fronte ad un appello che avevamo fatto per votare unitariamente una mozione al piano di pace per la crisi mediorientale, mi pare che la gran parte dell'opposizione abbia fatto un'altra scelta, davvero questo non lo comprendo perché ricordo che il piano è sostenuto dai Paesi europei, dai Paesi arabi, dall'Anp, quindi rimane solo la sinistra italiana che evidentemente ha delle posizioni più radicali" ha dettoAggiornando i cronisti sulla situazione della flottiglia la premier ha detto che questa mattina le operazioni di abbordaggio erano ancora in corso. "Noi le stiamo seguendo minuto per minuto, – ha sottolineato– ovviamente faremo tutto quello che possiamo perché queste persone possano tornare in Italia il prima possibile. L'unità di crisi della Farnesina stanotte stata è in contatto anche con gli avvocati di alcuni degli imbarcati"."Il popolo italiano ancora ieri veniva ringraziato dai palestinesi per il lavoro che sta facendo. Ricordo, per esempio, che ieri siamo stati la prima nazione ad aprire un corridoio per i ricercatori. Ricordo che siamo la nazione non islamica che ha evacuato più persone da Gaza per essere curate nei propri ospedali e siamo una delle prime nazioni al mondo per consegna di aiuti" ha concluso Meloni".