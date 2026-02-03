Trasporti: prende il via un mese di passione per chi viaggia

(Teleborsa) - Si prospetta un, a causa dia livello nazionale e locale. Ad inaugurare la nuova stagione di proteste, ieri, è stata la, con il sindacato Orsa che ha indetto uno sciopero locale che ha coinvolto il personale Trenord per un fermo di 23 ore, ed ilper uno sciopero di 4 ore del personale della società Elior, operante nel settore degli appalti ferroviari, indetto da Uilt-Uil/Ugl ferrovieri.Le, comunque, saranno, quando si fermerà ilper uno sciopero di 24 ore (sarà coinvolto il personale di Ita airways, della società Alha Aeroporto di Milano Malpensa, della Airport handling di Milano Linate e Malpensa e gli assistenti di volo della Vueling) ed anche iper uno sciopero nazionale delle(il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato si fermerà per 24 ore dalle 21 del 27 febbraio, mentre gli operatori di esercizio delle Ferrovie sud est e servizi automobilistici di Bari hanno proclamato uno sciopero di 4 ore).Fra le proteste già annunciate va segnalato anche illo scioperoche coinvolge, per 8 ore, il personale di Trenitalia della Direzione tecnica officine meccaniche costruzioni locomotive diA seguire,sono stati proclamati uno sciopero dei(dall'Usb lavoro privato), uno sciopero di 8 ore per ciascun turno del personale di(dalla Uilt-Uil) ed altre proteste delche coinvolgono l'Abruzzo, Teramo e Bari. Infine,, sarà la volta di uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico del personale della societàe dei dipendenti della(Campobasso).