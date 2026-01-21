Milano 17:35
Deutsche Bank Italia, accordo con sindacati su 30 uscite e 24 assunzioni

(Teleborsa) - I sindacati italiani del credito hanno sottoscritto con Deutsche Bank un accordo di riorganizzazione che ha investito il Segmento Operations della banca.

L'accordo, che prevede la gestione di 30 uscite (tra il maggio 2026 e il dicembre 2027) per pensionamento o attraverso il ricorso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di settore, assicura la volontarietà dell'adesione oltre ad incentivi all'esodo da 3 a 12 mensilità ed il mantenimento della polizza sanitaria sottoscritta dall'azienda e delle condizioni bancarie agevolate previste per i dipendenti, si legge in una nota di First Cisl.

"È positivo che l'accordo preveda che l'incentivazione all'esodo sia accompagnata da un adeguato ricambio generazionale a tutela dell'occupazione. L'accordo prevede infatti 24 assunzioni, con contratto a tempo indeterminato, cui si vanno ad aggiungere almeno altre due assunzioni di donne vittime di violenza di genere, una percentuale pari all'86,6% delle uscite programmate, la più alta mai raggiunta in Deutsche Bank", commenta Simona Maggi, Segretaria responsabile First Cisl Deutsche Bank.
