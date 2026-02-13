Milano 17:35
Scioperi, Salvini precetta per non bloccare il traffico aereo durante i Giochi
(Teleborsa) - Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, preso atto delle indicazioni della Commissione di Garanzia Sciopero e della determinazione dei sindacati rispetto alle agitazioni del settore aereo proclamati durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ha deciso di precettare.

"Salvini – si legge in una nota del ministero – pur comprendendo le rivendicazioni dei lavoratori, "condivide la necessità di garantire il diritto alla mobilità anche nei giorni 16 febbraio e 7 marzo, soprattutto perché Milano-Cortina 2026 è un evento straordinario di rilevanza planetaria. L'auspicio del ministro è che non vengano interrotte le trattative tra aziende e lavoratori, augurandosi una soddisfacente intesa tra le parti".
