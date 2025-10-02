Vola a Piazza Affari Stellantis

(Teleborsa) - Effervescente la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,23%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Stellantis
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Stellantis
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,797 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,44. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,15.
