Milano 11:23
43.209 +0,30%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 11:23
9.454 +0,08%
Francoforte 11:23
24.442 +1,36%

Vola a Piazza Affari Stellantis

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,23%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Stellantis rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Stellantis è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,797 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,44. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,15.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
