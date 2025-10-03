AAtech, Andreozzi: abbiamo fatto un grande salto dimensionale, ottimisti sul piano

(Teleborsa) - I risultati del primo semestre 2025 di AATech
, venture tech builder italiano quotato su Euronext Growth Milan, sono "profondamente importanti, perchè è la prima volta che riusciamo a consolidare anche la nuova acquisizione e sono risultati di un'azienda che ha fatto un grande salto dimensionale
, quindi a livello numerico siamo arrivati a un valore della produzione di 9,3 milioni di euro, un EBITDA di circa 1 milione e un risultato di gruppo tendenzialmente in pareggio". Lo ha detto a Teleborsa l'AD Alessandro Andreozzi
.
"La cosa molto importante è che abbiamo fatto un grossissimo salto dimensionale grazie al completamento della reverse take over e l'acquisizione del gruppo Opyn, quindi usciamo da un semestre di duro lavoro e in cui abbiamo veramente espresso tutto quello che era il nostro sia potenziale sia la capacità di guidare questo processo aggregativo
molto sotto complesso", ha aggiunto.
"Con il piano industriale - ha sottolineato Andreozzi - innanzitutto vogliamo dare continuità rispetto a quello che avevamo annunciato a marzo dell'anno scorso, però ovviamente rivedendo al rialzo per quella che è la nuova realtà aziendale
".
AATech intende crescere nel futuro su tre direzioni. La prima è quella di "far crescere tutte le nostre soluzioni a livello di business: noi abbiamo tanti verticali che stanno andando molto bene
e che vogliamo far crescere in maniera continuativa e in maniera intelligente", racconta l'AD.
La seconda linea di sviluppo è "la parte di infrastruttura tecnologica legata all'intelligenza artificiale: noi da più di un anno stiamo investendo in maniera significativa per cercare di portare sul mercato quella diventerà un'infrastruttura di riferimento per l'applicazione dell'intelligenza artificiale nel mondo dei financial services
".
La terza direttrice di sviluppo è "ovviamente la parte di acquisizione: un altro dato importante della semestrale è che abbiamo chiuso con una importantissima disponibilità cassa, perchè avevamo circa 6,6 milioni di euro che che ci permettono ovviamente di guardare al mercato per cercare ulteriori acquisizioni
".
"Il mix di queste strategie unito a tutto il backlog dei contratti che abbiamo ereditato al mondo Opyn - che sono circa 26 milioni di contratti - ci hanno fatto rivedere al rialzo tutte le stime di crescita del piano industriale, che sono più che raddoppiate grazie proprio al mix tra i contratti che abbiamo ereditato da Opyn e la nostra capacità di creare innovazione infrastrutturale con l'intelligenza artificiale. Ciò ci permette di essere ottimisti rispetto a un piano di sviluppo
", conclude Andreozzi.