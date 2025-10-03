AAtech, Andreozzi: abbiamo fatto un grande salto dimensionale, ottimisti sul piano

AATech





(Teleborsa) - I risultati del primo semestre 2025 di, venture tech builder italiano quotato su Euronext Growth Milan, sono "profondamente importanti, perchè è la prima volta che riusciamo a consolidare anche la nuova acquisizione e sono, quindi a livello numerico siamo arrivati a un valore della produzione di 9,3 milioni di euro, un EBITDA di circa 1 milione e un risultato di gruppo tendenzialmente in pareggio". Lo ha detto a Teleborsa l'"La cosa molto importante è che abbiamo fatto un grossissimo salto dimensionale grazie al completamento della reverse take over e l'acquisizione del gruppo Opyn, quindi usciamo da un semestre di duro lavoro e in cui abbiamo veramentemolto sotto complesso", ha aggiunto."Con il piano industriale - ha sottolineato Andreozzi - innanzitutto vogliamo dare continuità rispetto a quello che avevamo annunciato a marzo dell'anno scorso, però ovviamente".AATech intende crescere nel futuro su tre direzioni. La prima è quella di "far crescere tutte le nostre soluzioni a livello di business: noi abbiamoe che vogliamo far crescere in maniera continuativa e in maniera intelligente", racconta l'AD.La seconda linea di sviluppo è "la parte di infrastruttura tecnologica legata all'intelligenza artificiale: noi da più di un anno stiamo investendo in maniera significativa per cercare di portare sul mercato quella diventerà un'".La terza direttrice di sviluppo è "ovviamente la parte di acquisizione: un altro dato importante della semestrale è che abbiamo chiuso con una importantissima disponibilità cassa, perchè avevamo circa 6,6 milioni di euro che che ci permettono ovviamente di"."Il mix di queste strategie unito a tutto il backlog dei contratti che abbiamo ereditato al mondo Opyn - che sono circa 26 milioni di contratti - ci hanno fatto rivedere al rialzo tutte le stime di crescita del piano industriale, che sono più che raddoppiate grazie proprio al mix tra i contratti che abbiamo ereditato da Opyn e la nostra capacità di creare innovazione infrastrutturale con l'intelligenza artificiale. Ciò ci permette di essere", conclude Andreozzi.