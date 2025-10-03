Almawave, la controllante Almaviva lancia l'OPA per il delisting a 4,30 euro

Almawave

(Teleborsa) - La controllanteha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquistosu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, finalizzata alda Piazza Affari.L'offerta ha ad oggetto complessivamente 9.143.188 azioni, rappresentative di circa il 30,5% del capitale sociale, ovvero la quota non compresa nel 69,5% già di proprietà di Almaviva. L'offerente riconoscerà unper ciascuna azione portata in adesione. Il corrispettivo si intende cum dividendo ed è pertanto stato determinato sull'assunto che l'emittente non approvi e dia corso ad alcuna distribuzione ordinaria o straordinaria di dividendi.Il corrispettivo èdelle azioni fissato nel contesto del collocamento a servizio dell'ammissione alle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan (già AIM Italia), avvenuta il 11 marzo 2021, pari a 4,25 euro.In ipotesi di adesione da parte di tutti i titolari delle azioni oggetto dell'offerta, l'complessivo sarà pari a 39.315.708,40 euro.Il prezzo ufficiale per azione alla chiusura del 1° ottobre 2025 era pari a 3,13 euro e, pertanto, il corrispettivo incorpora un. Il corrispettivo incorpora inoltre un premio del 38,2%, 38,4%, 39,4% e 42,7% rispetto alla media aritmetica ponderata del prezzo ufficiale di ciascuna azione, rispettivamente, dell'ultimo mese, degli ultimi tre mesi, degli ultimi sei mesi e degli ultimi dodici mesi.L'offerente ritiene il delisting uno strumento volto ad assicurare il perseguimento dei programmi futuri di crescita e il rafforzamento di Almawave. Il delisting consentirebbe all'emittente di perseguire i propri obiettivi in un contesto di mercato e in una cornice giuridica caratterizzati da, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi e beneficiando altresì di una riduzione dei costi di gestione inerenti allo status di società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.Inoltre, Almaviva ritiene che l'esercizio di un controllo totalitario in un contesto privato consentirebbe didi sviluppo, aumentando la flessibilità gestionale ed organizzativa dell'emittente.