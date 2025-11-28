Opa Eles, Mare pubblica documento di offerta: obiettivo pieno controllo, delisting possibile ma non necessario

Mare Group

Eles Semiconductor Equipment

(Teleborsa) -ha reso noto di aver pubblicato il Documento di Offerta relativo all’sulle azioni ordinarie e a voto plurimo di, approvato da Consob il 26 novembre 2025. In una nota, la società ha spiegato che l’operazione mira all’acquisizione dell’dell’Emittente e si inserisce in unadi lungo periodo.Pur trattandosi di un’offerta totalitaria, Mare Group ha infatti evidenziato chiaramente che il progetto industriale è destinato a proseguire anche qualora non si concretizzino le condizioni per il. L’obiettivo primario è quindi il consolidamento del controllo sull’azienda, non l’uscita automatica dal mercato, benché questa rimanga un’qualora le adesioni all’offerta lo rendessero possibile secondo le regole previste.Il corrispettivo offerto è pari a, superiore alla proposta iniziale. Il, concordato con Consob, si aprirà il 5 dicembre e si chiuderà il 30 dicembre 2025, con eventuale riapertura dal 9 al 15 gennaio 2026. Il pagamento avverrà l’8 gennaio 2026 o, in caso di riapertura, il 22 gennaio.