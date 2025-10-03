Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 2/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Giornata difficile quella vissuta il 2 ottobre per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che termina in ribasso a 64,27.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 62,47. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 67,87. Il peggioramento del greggio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 60,67.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)