Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 2/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Giornata difficile quella vissuta il 2 ottobre per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che termina in ribasso a 64,27.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 62,47. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 67,87. Il peggioramento del greggio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 60,67.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
