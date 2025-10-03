Milano 9:43
Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 2/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Seduta debole per il CABLE, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 1,3442.

La situazione di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,348. Supporto visto a quota 1,3402. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,3558.


