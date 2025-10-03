Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 2/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Apprezzabile rialzo per il FTSE Mid Cap, in guadagno dell'1,33% sui valori precedenti.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 57.836, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 56.527. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 59.146.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)