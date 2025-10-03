Milano 9:44
43.304 +0,52%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:44
9.462 +0,36%
24.466 +0,18%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 2/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 2/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Apprezzabile rialzo per il FTSE Mid Cap, in guadagno dell'1,33% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 57.836, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 56.527. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 59.146.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```