BlackRock, vicina all'acquisizione di un data center da 40 miliardi di dollari

BlackRock

(Teleborsa) - Global Infrastructure Partners diè in trattative avanzate per l'acquisizione di, puntando a uno dei principali beneficiari della spesa in intelligenza artificiale in una delle più grandi operazioni dell'anno.Lo si apprende da Bloomberg che Aligned, che è sostenuta da Macquarie, potrebbe essereAnche,una società di investimento in intelligenza artificiale fondata dal fondo sovrano Mubadala Investment, sarebbe coinvolta nelle trattative e investirebbe in modo indipendente nell'ambito di una transazione.GIP, aggiunge Bloomberg, avrebbe anche preso in considerazione altre grandi acquisizioni, tra cui una potenziale acquisizione della, sulla base delle aspettative che il settore trarrà vantaggio dall'aumento della domanda di elettricità da parte di impianti che utilizzano applicazioni di intelligenza artificiale. AES ha un, debito incluso.