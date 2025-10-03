Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 21:56
24.781 -0,45%
Dow Jones 21:56
46.751 +0,50%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

Il Dow Jones chiude la seduta a 46.758,28 punti

Borsa: Frazionale rialzo per il Dow Jones che porta a casa un mediocre +0,51%
L'indice più importante di Wall Street riporta un guadagno dello 0,51% e termina a 46.758,28 punti.
