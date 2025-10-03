Milano 9:46
43.330 +0,58%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:46
9.464 +0,39%
24.477 +0,22%

Il FTSE MIB avvia la seduta a 43.308,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,53%
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,53%, dopo aver aperto a 43.308,59 punti.
