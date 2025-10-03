Boxengo: nuovo self storage a Peschiera Borromeo

(Teleborsa) - Ildedicato allasi trova aed è stato inaugurato anell’area dell’ex pastificio Monder.Questa importante riqualificazione, avviata a ottobre 2021, è stata resa possibile grazie a, realtà da sempre attiva in progetti di rigenerazione urbana e recupero di aree dismesse, e a, gestito da Prelios SGR. La destinazione d’uso a self storage è stata pensata come la più idonea a, senza l’impatto urbanistico che avrebbero generato altri tipi di costruzioni.Con una superficie totale di(con un ampliamento previsto di ulteriori 2.000 m2), la nuova struttura rappresenta uno degliin un punto strategico che arricchisce la rete milanese e risponde alle esigenze di un territorio in forte sviluppo:Il nuovo centro Boxengo offriràpensati per aziende, privati e famiglie che cercano un luogo affidabile dove custodire i propri beni. Non solo: la, per chi desidera lavorare in un ambiente pratico e connesso.Già diffuso in tutta Europa e in forte espansione anche in Italia, il self storage rappresenta oggiun unico centro in cuicon accesso semplice e sicuro e formule di affitto flessibili. Il settore del self storage sta vivendo una fase di forte sviluppo in Italia come nel resto d’Europa. La crescita è sostenuta da importanti cambiamenti sociali, come lAttualmente il self storage è la risposta moderna e sicura alle nuove esigenze di spazio, confermando questo servizio come uno dei trend più dinamici del mercato immobiliare."Siamo orgogliosi di questo progetto a Peschiera, che rappresenta une dimostra come si possa rispondere in modo innovativo alle esigenze del mercato e del territorio creando allo stesso tempo valore", dichiara"Il self storage è una, che risponde perfettamente alla domanda di spazi aggiuntivi di famiglia e aziende senza impattare negativamente sul contesto urbano e sulla viabilità. Crediamo che questo sia un modello di sviluppo sostenibile capace di portare valore a tutta la comunità"."Siamo entusiasti di questa nuova location che ci permette di rispondere in modo concreto alla crescente domanda di spazi nel sud-est di Milano e nella provincia" – dichiara. "Il centro di Peschiera Borromeo rappresenta per noi. Un sentito ringraziamento va a 2C Sviluppo Immobiliare per l’eccellente lavoro svolto e per la qualità dell’immobile consegnato, che riflette appieno gli standard di innovazione e sostenibilità che condividiamo".Da sempre impegnata nella valorizzazione responsabile del patrimonio immobiliare dismesso, 2C Sviluppo Immobiliare ha negli anni firmato diversi interventi di rigenerazione in Lombardia e in altre regioni italiane, contribuendo a. Il progetto di Peschiera Borromeo consolida questa vocazione, dimostrando come la collaborazione tra operatori privati, investitori e gestori possa produrre effetti positivi sia dal punto di vista economico che sociale. Ad oggi, 2C Sviluppo Immobiliare sta portando avanti 16 operazioni di riqualificazione nell’area della Città Metropolitana di Milano, per un totale di quasi 400.000 mq di aree brownfield destinate a prendere nuova vita.