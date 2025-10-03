Enilive, la bioraffineria di Gela compie 60 anni e guarda al futuro

(Teleborsa) - L'impianto della Bioraffineria di Gela
di Enilive (Gruppo Eni
) celebra quest’anno il sessantesimo anniversario
dall’inaugurazione del Petrolchimico di Gela e festeggia questa ricorrenza con l’evento "60 e oltre. Sessant'anni di attività e di trasformazione a Gela. 1965-2025" con la partecipazione delle autorità locali e deli vertici della Bioraffineria e di Enilive.
Fu Enrico Mattei
a posare la prima pietra
, con l'idea di realizzate il più grande impianto petrolchimico d'Europa, nel giugno 1960
, mentre il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat
, il 10 marzo 1965
, partecipò alla cerimonia di inaugurazione
del nuovo stabilimento, definendolo "un ponte sull’avvenire". Oggi il sito industriale di Gela è un simbolo della transizione energetica
verso la decarbonizzazione: negli ultimi trent’anni, la Raffineria di Gela ha compiuto un percorso di radicale trasformazione
, da polo petrolchimico
alimentato da materie prime fossili, a bioraffineria
che tratta esclusivamente prodotti di origine biogenica e rinnovabile, grazie al processo di riconversione avviato da Eni nel 2024.
La bioraffineria Enilive utilizza la tecnologia proprietaria Ecofining
, che converte biomasse provenienti principalmente da materie prime di scarto, come oli esausti da cucina, grassi animali e sottoprodotti dell’industria agroalimentare, in biocarburanti HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)
per il trasporto stradale, aereo, marino e ferroviario e SAF
per il trasporto aereo.
Attualmente la produzione di biocarburanti avviene nelle bioraffinerie Enilive di Gela e Venezia
, e nella bioraffineria St. Bernard Renewables in Louisiana
(joint venture partecipata al 50%) . A queste si aggiungeranno nel 2026
la terza bioraffineria in Italia, a Livorno
e, a seguire le due bioraffinerie attualmente in costruzione in Malesia e in Corea del Sud
. Eni ha anche recentemente avviato inoltre l’iter autorizzativo per la conversione di alcune unità della raffineria di Sannazzaro de Burgondi (Pavia) in bioraffineria e annunciato la realizzazione di una bioraffineria a Priolo, in Sicilia.