Enilive, la bioraffineria di Gela compie 60 anni e guarda al futuro

(Teleborsa) -di Enilive () celebra quest’anno ildall’inaugurazione del Petrolchimico di Gela e festeggia questa ricorrenza con l’evento "60 e oltre. Sessant'anni di attività e di trasformazione a Gela. 1965-2025" con la partecipazione delle autorità locali e deli vertici della Bioraffineria e di Enilive.Fua posare la, con l'idea di realizzate il più grande impianto petrolchimico d'Europa,, mentre il, il 10 marzo, partecipò alla cerimonia didel nuovo stabilimento, definendolo "un ponte sull’avvenire".verso la decarbonizzazione: negli ultimi trent’anni, la Raffineria di Gela ha compiuto un percorso dialimentato da materie prime fossili,che tratta esclusivamente prodotti di origine biogenica e rinnovabile, grazie al processo di riconversione avviato da Eni nel 2024.La bioraffineria Enilive, che converte biomasse provenienti principalmente da materie prime di scarto, come oli esausti da cucina, grassi animali e sottoprodotti dell’industria agroalimentare, inper il trasporto stradale, aereo, marino e ferroviarioper il trasporto aereo.Attualmente la produzione di biocarburanti avviene nelle, e nella(joint venture partecipata al 50%) . A questela terza bioraffineria in Italia,e, a seguire le due bioraffinerie attualmente in costruzione. Eni ha anche recentemente avviato inoltre l’iter autorizzativo per la conversione di alcune unità della raffineria di Sannazzaro de Burgondi (Pavia) in bioraffineria e annunciato la realizzazione di una bioraffineria a Priolo, in Sicilia.