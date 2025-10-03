Euro digitale, Lagarde: "Pronto per il lancio nel 2027"

(Teleborsa) - Mancano solo due anni all'arrivo dell'euro digitale. È quanto ha annunciato oggianche se finora la Bce aveva segnalato il 2029 come data realistica per il lancio. "Dovrebbe essere pronto per il lancio in un paio d'anni. Dobbiamo muoverci velocemente, non possiamo permetterci di perdere tempo" ha detto Lagarde spiegando che il progetto non punta a rimpiazzare il contante, ma a offrire un'alternativa alle piattaforme di pagamento digitali esistenti, come le carte di credito, che non sono europee e spesso "comportano commissioni massicce"."Scegliamo l'unità rispetto alla divisione, la comunione rispetto all'isolamento e un destino comune rispetto a percorsi frammentati. L'euro digitale – ha affermato– offre una versione digitalizzata dello stesso contante che utilizziamo tutti i giorni, da Lisbona a Tallin. Sarebbe una soluzione europea con una infrastruttura europea. Può proteggere la nostra libertà la nostra autonomia e la nostra sicurezza e può rendere i pagamenti europei più competitivi e resilienti".La Bce ha firmato gli accordi quadro con i provider di cinque componenti dell'euro digitale e i relativi servizi. Fra le cinque componenti assegnate c'è la modalità di pagamento offline che la moneta digitale offrirà, valore di base 220,7 milioni di euro con un massimale di 662,1 milioni. Capofila del progetto l'azienda tedesca di securitytech Giesecke+Devrient con l'italiana Nexi e Cap Gemini. Le altre componenti dell'euro digitale oggetto del "framework agreement" sono la funzione di "alias lookup" per la semplificazione della ricerca dei beneficiari di pagamento, assegnata a Sapient GmbH e a Tremend Software Consulting e in seconda battuta a equensWorldline; la funzione di gestione rischi e frodi alla portoghese Feedzai, con la seconda scelta di Capgemini Deutschland; lo sviluppo dell'app e del software dell'euro digitale alle italiane Almaviva & Fabrick, con in seconda battuta Sapient GmbH e Tremend Software Consulting; infine la funzione di sicurezza negli scambi delle informazioni di pagamento, a Senacor Fcs ed equensWorldline.La Bce ha indicato la funzione offline come elemento chiave per garantire privacy dei dati e resilienza, permettendo pagamenti anche in assenza di connessione internet o energia elettrica. Nel dettaglio il denaro viene memorizzato direttamente sui dispositivi degli utenti – smartphone, carte e altri dispositivi compatibili – attraverso elementi sicuri, e i pagamenti vengono regolati localmente, preservando la riservatezza tipica del contante.La durata iniziale del contratto, aggiudicato ad Almaviva e Fabrick (gruppo Sella) in raggruppamento temporaneo d'impresa, dalla Banca Centrale Europea, per la realizzazione dell'app mobile e della sua infrastruttura tecnologica che permetteranno ai cittadini europei di utilizzare la moneta digitale europea nell'ambito del progetto dell'Euro digitale, è di 4 anni , con possibilità di proroghe fino a 10 anni. L'app, progettata per essere intuitiva e semplice da usare, sarà accessibile via smartphone, tablet o smartwatch, e offrirà a tutti i cittadini dell'Unione Europea un'esperienza uniforme e sicura per i pagamenti digitali. Le due società italiane realizzeranno anche l'infrastruttura, "aperta e interoperabile", con un approccio che "garantirà una diffusione capillare della nuova valuta e abiliterà l'innovazione in tutta la filiera dei pagamenti, rafforzando l'autonomia tecnologica europea".