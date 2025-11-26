FiberCop, nel terzo trimestre ricavi in crescita e rollout FTTH al 67% del target 2027

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon risultati in linea con gli obiettivi annuali: isi attestano ae l’, entrambi in miglioramento rispetto ai trimestri precedenti grazie a "azioni commerciali, stagionalità del B2B e iniziative di efficientamento dei costi"., Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop, ha sottolineato che in questo periodo l'azienda ha accelerato il, "raggiungendo il 67% del nostro target 2027 e anticipando il completamento della, il tutto realizzando maggiori efficienze sui costi, che dovrebbero portare la spesa complessiva per investimenti del 2025 al di sotto delle stime iniziali. Il solido margine di liquidità di 5,5 miliardi di euro ci dà fiducia nella nostra capacità di continuare a guidare la trasformazione digitale dell’Italia".Gliraggiungonoa settembre, mentre laresta solida a 3,5 miliardi, con un margine didi 5,5 miliardi che consente alla società di coprire ioltre il 2026. A ottobre FiberCop ha inoltre rimborsato anticipatamente lein scadenza a gennaio 2026.L’si attesta a, con leva stabile nonostante l'accelerazione degli investimenti. Le linee attive raggiungono 13,9 milioni, con una quota di mercato del 69%. FiberCop ha quindi confermato, infine, l’impegno a completare nei tempi il rollout FTTH e gli obiettivi del PNRR.