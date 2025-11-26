FiberCop, nel terzo trimestre ricavi in crescita e rollout FTTH al 67% del target 2027

(Teleborsa) - FiberCop
ha chiuso il terzo trimestre 2025
con risultati in linea con gli obiettivi annuali: i ricavi
si attestano a 947 milioni di euro
e l’EBITDAaL
a 448 milioni
, entrambi in miglioramento rispetto ai trimestri precedenti grazie a "azioni commerciali, stagionalità del B2B e iniziative di efficientamento dei costi".Massimo Sarmi
, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop, ha sottolineato che in questo periodo l'azienda ha accelerato il rollout FTTH
, "raggiungendo il 67% del nostro target 2027 e anticipando il completamento della backbone di proprietà
, il tutto realizzando maggiori efficienze sui costi, che dovrebbero portare la spesa complessiva per investimenti del 2025 al di sotto delle stime iniziali. Il solido margine di liquidità di 5,5 miliardi di euro ci dà fiducia nella nostra capacità di continuare a guidare la trasformazione digitale dell’Italia".
Gli investimenti complessivi
raggiungono 1,7 miliardi di euro
a settembre, mentre la posizione di cassa
resta solida a 3,5 miliardi, con un margine di liquidità totale
di 5,5 miliardi che consente alla società di coprire i fabbisogni finanziari
oltre il 2026. A ottobre FiberCop ha inoltre rimborsato anticipatamente le obbligazioni
in scadenza a gennaio 2026.
L’indebitamento netto
si attesta a 10,4 miliardi
, con leva stabile nonostante l'accelerazione degli investimenti. Le linee attive raggiungono 13,9 milioni, con una quota di mercato del 69%. FiberCop ha quindi confermato, infine, l’impegno a completare nei tempi il rollout FTTH e gli obiettivi del PNRR.