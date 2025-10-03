Milano 12:38
43.341 +0,61%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 12:38
9.492 +0,69%
Francoforte 12:38
24.457 +0,14%

Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Retail
Il Comparto vendite al dettaglio europeo continua la giornata in aumento dell'1,10%.
Condividi
```