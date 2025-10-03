Milano 12:39
43.341 +0,61%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 12:39
9.492 +0,69%
Francoforte 12:38
24.457 +0,14%

Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Health Care
Performance positiva per il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la giornata in aumento dello 0,88% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```