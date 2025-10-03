Flotilla, proteste in tutta Italia: da Trieste a Napoli, mobilitazioni e tensioni

(Teleborsa) -, dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte delle forze armate israeliane, con lo sciopero generale di oggi, venerdì ed il corteo nazionale, con università occupate, lezioni interrotte e proteste degli studenti - in un liceo romano ci sono state anche tensioni tra ragazzi proPal e membri della comunità ebraica - linee ferroviarie bloccate, scontri nelle stazioni. Gli studenti dell'Università Statale di Milano hanno occupato l'ateneo dichiarandosi pronti per lo sciopero generale convocato per oggi.Ieri sera nella Capitale si sono radunati incon gli attivisti che si sono dati appuntamento al Colosseo alla manifestazione indetta dal Global movement to Gaza Italia. Notte di tensione anche a Tdove lo spezzone antagonista del corteo , circa 200 persone - al quale hanno preso parte oltre 20mila persone contro il blocco della Flotilla - si è staccato dalla manifestazione organizzata nel pomeriggio devastando le Ogr (Officine grandi riparazioni) dove domani sono attesi per una serie di incontri la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyer, John Elkann e Jeff Bezos. Scontri nelle stazioni anche a"Stamattina ho parlato con molti rettori che hanno accolto studenti e ricercatori arrivati dalla Palestina. I rettori mi hanno aggiornato sulla situazione nei loro atenei, molti dei quali interessati da occupazioni.ha detto la Ministra B