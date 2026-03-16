Sanità, Cinque (Università Vanvitelli): “La sfida delle risorse e della buona gestione”

Cecere (commercialisti): “Da oltre 25 anni impegnati nella formazione di manager efficienti”

(Teleborsa) - "È necessario essere trasparenti con operatori e cittadini: le risorse che il nostro Paese riesce a destinare ogni anno al Servizio sanitario nazionale non sono sufficienti rispetto ai bisogni reali della popolazione. Negli ultimi anni si è intervenuti su diversi fronti, puntando su efficienza, razionalizzazione e contrasto al malaffare". Lo ha detto Ettore Cinque, professore di Economia Aziendale dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli (già assessore al Bilancio della Regione Campania) che ha tenuto una lezione agli iscritti del settimo Master in Management delle Aziende Sanitarie 2025/2026, che si è svolto nella sala conferenze dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Matteo De Lise, in collaborazione con l’Università Suor Orsola Benincasa.



"I piani di rientro e la selezione più trasparente del management - ha aggiunto - hanno contribuito a migliorare la gestione, ma resta un dato di fondo: garantire il diritto alla salute comporta costi rilevanti. A questo si aggiungono fattori strutturali che rendono il quadro ancora più complesso. Il progresso tecnologico avanza rapidamente e richiede investimenti sempre maggiori, mentre l’invecchiamento della popolazione determina una crescita costante della domanda di cure e assistenza. In un contesto caratterizzato da un elevato debito pubblico, da dinamiche geopolitiche e inflattive che incidono sulla capacità di spesa dello Stato - sottolinea il professor Cinque -, diventa più difficile garantire risposte adeguate alle esigenze dei cittadini.



Per queste ragioni la qualità del management sanitario assume oggi un ruolo ancora più decisivo rispetto al passato. Le competenze e la capacità di gestione sono fondamentali lungo tutta la filiera di governance del sistema, dal livello ministeriale fino alla direzione delle strutture sanitarie sul territorio. Chi è chiamato ad assumere responsabilità deve applicare con rigore strumenti di controllo e modelli di gestione efficaci, perché in un settore così delicato - ha concluso - non è più possibile permettersi sprechi: ogni risorsa disponibile deve essere utilizzata con la massima attenzione e responsabilità".



Fabio Cecere, presidente Commissione Sanità Odcec Napoli ha rimarcato l’impegno profuso da anni dell’Ordine partenopeo nella formazione della dirigenza sanitaria: "Questo è il settimo Master in management delle aziende ospedaliere organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli in collaborazione con l’Università Suor Orsola Benincasa. Da anni, come professionisti - ha aggiunto -, siamo impegnati nel promuovere all’interno del mondo sanitario una maggiore attenzione ai processi organizzativi, alla programmazione e alla gestione efficiente delle strutture.



L’obiettivo è favorire l’introduzione di procedure e modelli gestionali sempre più integrati nel sistema sanitario, capaci di migliorare la qualità dei servizi e di prevenire criticità come quelle che purtroppo la cronaca ci ha recentemente mostrato.



Su questi temi l’Ordine di Napoli - ha sostenuto Cecere - può contare su una lunga esperienza: da oltre venticinque anni, infatti, è attiva una Commissione Sanità che lavora con continuità per la formazione e il supporto della dirigenza sanitaria regionale, contribuendo a rafforzare le competenze manageriali e organizzative nel settore".



Il successo dell’iniziativa è stato espresso da Carmela Padula (Commissione Sanità Odcec Napoli): "Riteniamo molto importante che il Master si svolga in presenza nella sede dell’Ordine dei commercialisti di Napoli: si tratta di un’opportunità riservata ai nostri iscritti, che consente non solo di seguire un percorso formativo qualificato, ma anche di creare momenti di confronto e di networking tra colleghi.



La crescente partecipazione conferma il valore di questo percorso, che nasce con l’obiettivo di formare professionisti in grado di gestire e dirigere le aziende sanitarie con competenze manageriali adeguate. Allo stesso tempo, la modalità di svolgimento delle lezioni anche da remoto ci permette di coinvolgere relatori di grande rilievo a livello nazionale, offrendo ai nostri iscritti un livello di formazione sempre più qualificato".





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