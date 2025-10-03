Francia, ad agosto produzione industriale e manifatturiera -0,7% su mese

(Teleborsa) - Cala a sorpresa la produzione industriale
francese nel mese di agosto 2025. L'output complessivo dell'economia d'oltralpe ha mostrato un calo dello 0,7% su base mensile, dopo il -0,1% del mese precedente (rivisto da -1,1%), mentre il consensus indicava un +0,3%.
Lo comunica l'Ufficio di statistica nazionale (INSEE), aggiungendo che anche la produzione manifatturiera
è calata dello 0,7%, dopo il -0,5% di luglio.
La produzione cumulativa negli ultimi tre mesi
(da giugno ad agosto 2025) è stata superiore a quella degli stessi tre mesi dell'anno precedente sia nel settore manifatturiero (+1,6%), sia nell'intero settore (+1,3%).(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)