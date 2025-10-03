Milano 9:47
43.337 +0,60%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:47
9.466 +0,40%
24.478 +0,23%

Francia, ad agosto produzione industriale e manifatturiera -0,7% su mese

Economia, Macroeconomia
Francia, ad agosto produzione industriale e manifatturiera -0,7% su mese
(Teleborsa) - Cala a sorpresa la produzione industriale francese nel mese di agosto 2025. L'output complessivo dell'economia d'oltralpe ha mostrato un calo dello 0,7% su base mensile, dopo il -0,1% del mese precedente (rivisto da -1,1%), mentre il consensus indicava un +0,3%.

Lo comunica l'Ufficio di statistica nazionale (INSEE), aggiungendo che anche la produzione manifatturiera è calata dello 0,7%, dopo il -0,5% di luglio.

La produzione cumulativa negli ultimi tre mesi (da giugno ad agosto 2025) è stata superiore a quella degli stessi tre mesi dell'anno precedente sia nel settore manifatturiero (+1,6%), sia nell'intero settore (+1,3%).

(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)
Condividi
```