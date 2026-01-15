UK, a novembre produzione industriale e manifatturiera sopra le attese

(Teleborsa) - Giungono dati misti dalladel. Gli ultimi dati diffusi dall'(ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di, un incremento dell'1,1% su base mensile rispetto al +1,3% del mese precedente e contro l'aumento dello 0,2% atteso dagli analisti.Ilregistra un aumento del 2,3% dopo il +0,4% di ottobre e rispetto al -0,4% del consensus.La, su base mensile, registra una salita del 2,1% contro il +0,4% stimato dagli analisti ed a fronte del +0,4% di ottobre. La variazione annua registra una crescita del 2,1% rispetto al -0,3% del consensus e dopo il -0,2% del mese precedente.