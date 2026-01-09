Milano 9:19
Francia, a novembre produzione industriale rallenta a -0,1% m/m, accelera la manifatturiera +0,3%
(Teleborsa) - Rallenta meno delle attese la produzione industriale francese nel mese di novembre 2025. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un calo dello 0,1% su base mensile, dopo il +0,2% del mese precedente, mentre il consensus indicava una flessione dello 0,2%.

Lo comunica l'Ufficio di statistica nazionale (INSEE), aggiungendo che anche la produzione manifatturiera è aumentata dello 0,3% dopo essere rimasta pressoché stabile nel mese precedente (-0,1% a ottobre).

