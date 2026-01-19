Giappone, produzione industriale novembre rivista al ribasso a -2,7% su mese

(Teleborsa) - Rivista al ribasso la produzione delle fabbriche giapponesi
a novembre
2025. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso del 2,7% su base mensile
, con una revisione peggiorativa rispetto al -2,6% indicato dalla stima preliminare e dal consensus. Nel mese precedente l'attività industriale aveva registrato un aumento dell'1,5%. Su base annua
il dato non destagionalizzato della produzione è in calo del 2,2%.
La capacità di utilizzo
segna una diminuzione del 5,3% su base mensile, rispetto al +3,3% del mese precedente.
Le consegne
registrano un -1,7%, sempre su base mensile, mentre le scorte
sono calate del 3%. La ratio scorte/vendite si attesta al +0,2%.