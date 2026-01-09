Germania, a novembre produzione industriale rallenta meno nelle attese a +0,8% su mese

(Teleborsa) -. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un aumento mensile dello 0,8%, dopo il +2,0% di ottobre, rivisto da +1,8%. Le stime degli analisti erano per un decremento dello 0,6%.Su base annua si evidenzia un aumento dello 0,8% dal +1,0% del mese precedente.Il dato che esclude l'energia e le costruzioni registra un incremento del 2,1% su base mensile. La produzione di energia è calata del 7,8%.