Francoforte: andamento negativo per Ionos

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Ionos, che presenta una flessione del 3,53% sui valori precedenti.

L'andamento di Ionos nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 33,7 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 35. Il peggioramento di Ionos è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 33,25.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
